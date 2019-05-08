Жители ОРДЛО с паспортами РФ не смогут получить пенсии и соцвыплаты со стороны Украины, - Фриз

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Правительство приняло решение о признании недействительными паспортов, выданных уполномоченными органами РФ после 28 апреля 2019 г. Эта акция России против Украины нарушает принципы и нормы международного права и несет прямую угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности нашего государства. Соответствующие проекты актов Кабмина разработаны министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом", - написала она.

Фриз подчеркнула, что документы центров выдачи российских паспортов в г. Новошахтинск и в с. Покровское не будут признаны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия продолжит раздачу паспортов на Донбассе, - Песков

"Также инициировано обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - отметила министр.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Я говорил, что мне "не жаль людей" о тех, кто собирается получать паспорт РФ ради двойной пенсии, - Рева объяснил свое заявление о жителях ОРДЛО

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.