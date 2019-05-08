Государственная налоговая служба заработает к июлю, - Верланов

Об этом он сказал журналистам после заседания Кабинета министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы ориентируемся на июнь – потенциально 1 июля", – сказал Верланов.

"Первое мое задание – регистрация нового юридического лица. Затем – перевод как минимум 30% кадрового состава в новую службу. Затем Кабмин принимает распоряжение – и тогда функционал ГФС будет передан от ГФС в ГНС", – добавил он.

Верланов уточнил, что Кабмин своим распоряжением в среду уволил его с должности заместителя министра финансов.

Отвечая на вопросы журналистов, он также выразил надежду, что в течение ближайших нескольких недель Окружной административный суд Киева разблокирует конкурс на должность руководителя Государственной таможенной службы.

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До назначения главы таможни эту функцию будет выполнять нынешний и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов, пояснил Верланов.

8 мая Кабинет министров назначил Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров Украины одобрил с доработкой постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Конкурсы на руководителей, который должны провести в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина, стартовали 20 марта 2019 года.

Однако в эфире "112 канала" 16 апреля президент Петр Порошенко сообщил, что уже выбраны руководители таможенной и фискальной служб Украины.

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В тот же день проходило тестирование кандидатов на глав Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы на знание законодательства и умение решать ситуативные задачи, во время которого народый депутат Андрей Антонищак заявил о поданном иске. Конкурс не был остановлен и в финал вышли 6 кандидатов. На место главы налоговой - замминистра финансов Сергей Верланов, замминистра юстиции Сергей Петухов, исполнительный директор "Стандарт-Аудит" Дмитрий Алексеенко. И на должность главы таможни - первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, проректор по учебной работе Университета таможенного дела Евгений Гармаш и финансов и руководитель Центра развития цифровой экономики Андрей Саварец.

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