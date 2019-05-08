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08.05.19 15:07

Зеленский встретился с представителем Госдепа США Кентом. ФОТО

Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на посольство США в Киеве.

"Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного Президента Владимира Зеленского с победой и отметил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ", – сказано в сообщении посольства в Twitter.

Зеленский встретился с представителем Госдепа США Кентом 01

Ранее Джордж Кент провел в Киеве встречу с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Они обсудили поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины.

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