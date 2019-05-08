Главы МИД стран ЕС могут обсудить решение о выдаче паспортов РФ в ОРДЛО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в сообщении, обнародованном 8 мая на сайте Совета ЕС.

"Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел начнет с обсуждения текущих дел. Высокий представитель (ЕС по иностранным делам Федерика Могерини - ИФ) и министры иностранных дел коснутся ситуации в Венесуэле. Они также могут затронуть тему Украины, на фоне второго тура президентских выборов 21 апреля 2019г, а также указа президента России, который предусматривает упрощенную выдачу паспортов в некоторых районах Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в сообщении.

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Ранее сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на заседании Кабинета министров, что правительство собирается принять решение о признании всех паспортов других государств, выданных на территории Украины, незаконными. Гройсман назвал российские паспорта на Донбассе фейковыми и сравнил их с немецкими аусвайсами.

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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

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В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

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