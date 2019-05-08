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08.05.19 16:49

Завершено расследование в отношении экс-руководителя "Николаевоблтеплоэнерго", подозреваемого в присвоении 1,75 млн грн средств предприятия, - НАБУ

Детективы НАБУ завершили расследование фактов завладения более 1,75 млн грн областного коммунального предприятия "Николаевоблтеплоэнерго".

Завершено расследование в отношении экс-руководителя "Николаевоблтеплоэнерго", подозреваемого в присвоении 1,75 млн грн средств предприятия, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

8 мая 2019 года бывшему и.о. директора ОКП "Николаевоблтеплоэнерго", подозреваемому в совершении преступления, открыты материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в суд. Действия должностного лица квалифицированы по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины.

По данным следствия, в ноябре 2015 года бывший и.о. директора ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" заключил с ООО "Компания Укрэнергосервис" 138 договоров подряда на выполнение работ по установке приборов учета тепловой энергии в жилых домах в Николаеве. В то же время, подозреваемый внес в акты приемки выполненных строительных работ заведомо ложные сведения о комплектации и стоимости установленных тепловых счетчиков. В результате таких действий, бывший и.о. директора ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" завладел средствами предприятия в размере более 1,75 млн грн.

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Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в мае 2018 года.

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