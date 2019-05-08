9 мая будут обеспечивать правопорядок более 16,5 тыс. правоохранителей, - Тракало

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции, об этом сообщил директор Департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало.
По его словам, 9 мая наиболее массовые мероприятия ожидаются в Киеве, Одессе, Запорожье, Днепре, Николаеве, Кривом Роге, Мелитополе и Бердянске.
В полицию поступило более 1,2 тысячи заявок о проведении массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Заявленное количество участников массовых мероприятий составляет около 600 тыс. граждан.
"Следовательно ситуационные центры переведены в чрезвычайный режим работы. Для реагирования на изменения в оперативной обстановке созданы усиленные следственно-оперативные группы, взрывотехнические группы, группы документирования, а также резервы", - сообщил Тракало.
Он также отметил, что в целом на территории государства правопорядок будут обеспечивать более 16, 5 тысяч правоохранителей.
Сообщается, что Киевская городская администрация уже получила пять сообщений о проведении массовых мероприятий 9 мая. Это - передвижение колонн пешим ходом, возложение цветов, митинги.
"В основном - это мероприятия в центре столицы. Заявленное количество участников - более 10 000 человек. Публичную безопасность будут обеспечивать около двух тысяч полицейских ", - сообщил Ярослав Тракало, добавив, что полиция усилит меры безопасности в центре Киева.
В частности, правоохранители будут проводить фильтрационные мероприятия на пути к местам наибольшего скопления людей: на Арсенальной площади, улице Ивана Мазепы, в парке Вечной славы, на Софийской и Европейской площадях, Майдане независимости, аллее Героев Небесной сотни, а также улице Михайловской и Трехсвятительской.
Тракало призвал участников массовых мероприятий отнестись с пониманием к мерам безопасности со стороны правоохранителей, а также проявить толерантность и выдержку во избежание возможных провокаций.