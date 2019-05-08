День памяти и примирения: во Львове провели молебен и акцию "Страна памяти"

День памяти и примирения во Львове традиционно почтили у деревянного креста, установленного на месте бывшего концентрационного лагеря "Шталаг-328". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

В период немецкой оккупации с 1941 по 1944 гг. в "Шталаге-328" содержались более 280 000 пленных разных национальностей. Половина пленников погибла от голода, ненадлежащих условий содержания, пыток.

"8 мая – важный день в новейшей истории, потому что в этот день официально закончилась самая большая бойня – Вторая мировая война. В ходе этой войны десятки миллионов людей погибли в результате борьбы двух жестоких идеологий – нацистской и коммунистической, то есть, большевистской. Именно 8 мая весь цивилизованный мир чтит жертв Второй мировой войны", – отметил общественный деятель Владимир Середа.

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На месте чествования Дня памяти и примирения состоялась панихида по всем погибшим в годы Второй мировой войны, независимо от того, какую форму носили солдаты или в каком подразделении они воевали. Также здесь молились о душах украинских военнослужащих, погибших во время боевых действий на Донбассе.

"День памяти и примирения, особенно после того, что люди увидели на востоке Украины, оставляет след. Сегодня вспоминаю своих собратьев. Мы должны помнить, что несет война, с уважением и любовью относиться к Украине, украинским военнослужащим, украинской армии, всем, кто отдал жизнь за родную землю. Важно, чтобы молодежь училась на ошибках предыдущих поколений, понимала, что национальное сознание и государство надо беречь", – отметил военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Пархоменко.

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Во время чествования состоялась акция "Страна памяти" – люди разместили символические маки на сетке, образовав схематичную карту Украины.

9 мая местные власти Львовской области и города не будут участвовать ни в каких массовых мероприятиях. По предварительной информации, на Холме славы во Львове впервые должна состояться акция "Бессмертный полк". Однако каждый год, начиная с 2011 года, на это место приходят представители националистических организаций, чтобы не позволить использовать запрещенную в Украине российскую символику.

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