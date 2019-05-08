Новая власть оценит согласно закону и Конституции все действия Порошенко и его окружения, - советник Зеленского Богдан

Об этом Цензор.НЕТ рассказал юрист олигарха Игоря Коломойского и советник новоизбранного президента Владимира Зеленского Андрей Богдан.

Подписывайтесь на Youtube-канал Юрия Бутусова

"У них бытует такое мнение, что очернив меня и мою фамилию в обществе и среди иностранных дипломатов, они получат какую-то передышку до следующих парламентских выборов и уголовная ответственность их не затронет. Спешу сообщить, Петр Алексеевич, согласно закону и Конституции, все действия вас и вашего окружения будут оценены новой властью", - сказал Богдан в видеоблоге "Цензор.Interview". Он отметил, что при этом его должность не важна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На всех международных встречах Порошенко вспоминает мое имя, потому что я являюсь его личным врагом, - советник Зеленского Богдан

"Даже если буду адвокатом, я приложу максимум усилий, которое дает мне существующее законодательство, чтобы информация о вас и ваших подельниках была не просто достоянием общества, а была оценена правоохранительными органами", - подчеркнул советник Зеленского.

Богдан напомнил, что у него с Порошенко давние отношения. Они познакомились еще во время работы в избирательном штабе Виктора Ющенко, в 2004 году. Позже - вместе работали в правительстве Николая Азарова. Во время губернаторства Игоря Коломойского на Днепропетровщине Богдан был первым кандидатом на получение депутатского мандата по списку "Блока Петра Порошенко" в случае, если кто-то из действующих депутатов от этой партии сложит полномочия. Когда у Порошенко возник конфликт с Коломойским, тот начал "бороться" с Богданом.

Также читайте: "Если Богдана назначат главой АП, то все сразу неоправданно накинутся", - соратник Зеленского Шефир

Напомним, Андрей Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе. При этом 13 марта он посещал Конституционный суд, где имел встречу с председателем суда Станиславом Шевчуком. Именно этот суд сейчас решает судьбу закона "Об очищении власти" и может признать люстрацию неконституционной.