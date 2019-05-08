МИД ожидает решение Международного трибунала по украинским морякам через две-три недели

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

По ее словам, в Гамбурге 10 мая состоятся устные слушания по иммунитетам трех военных кораблей и 24 членов их экипажей, которые были незаконно захвачены Российской Федерацией в Черном море.

"МИД представит свою позицию по поводу временных мер, которые были направлены в Международный трибунал по морскому праву 15 апреля. Согласно установленной практике, мы ожидаем соответствующее решение Международного трибунала уже через две-три недели", - рассказала Зеленко.

По ее словам, агентом Украины будет выступать заместитель главы МИД Елена Зеркаль и профессора по международному праву.

"Делегация обратится к международному трибуналу с требованием обязать РФ немедленно освободить наши военно-морские суда и экипажи. Хочу отметить, тот факт, что РФ отказалась участвовать в устных слушаниях, не повлияет на легитимность процесса", - отметила пресс-секретарь МИД.

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Как сообщалось, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.