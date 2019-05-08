Зеленский организовал встречу ветерана Второй мировой Залужного и связной УПА Зеленчук: Единство украинцев - залог мира. ФОТО (обновлено)

Об этом говорится на FB-странице Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Ивану Аникеевичу Залужному 10 мая исполнится 101 год. Он - капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР, участник Второй мировой войны. Награжден многочисленными орденами и медалями. Потерял единственного внука, Ивана Гутника-Залужного, во время войны на Донбассе.

Прасковья Зеленчук-Потяк в 13 лет стала связной в УПА. Передавала информацию, провиант, вязала свитера.

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"Сегодня мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того, чтобы в будущем нас объединяли только победы", - написал Зеленский.

В комментарии к данному посту высказал слова благодарности глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, который ранее выступал с критикой Зеленского.

"Спасибо за правильный подход к празднованию Дня памяти и примирения", - написал он.