В Днепре состоится третий фестиваль блогеров

Традиционно он соберет самых популярных сетевых авторов Украины, экспертов и медийщиков для демократических открытых дискуссий по блогерской культуре и развитию блогерства. 3-й "Днепровский пост" стартует в Международный день блогеров и будет проходить в течение трех дней на трех основных площадках. Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Всеукраинский фестиваль блогеров - это одна из визитных карточек культурной жизни Днепра. Это уникальный проект, который мы начали 3 года назад. Сейчас мы развиваем этот фестиваль. Потому что каждый проект в нашей программе мы хотим поднять до всеукраинского и даже международного уровня ", - отметил начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов.

Уже третий год подряд на фестивале будет традиционная панель, на которой топовые Facebook-блогеры будут обсуждать темы войны, политики, истории, культуры, языка, религии, экономики, бизнеса, Донбасса, Крыма, журналистики, выборов и информационной войны. Кроме этого, организаторы решили расширить формат и добавить две новые площадки: мода, звездная жизнь и развлечения (для пользователей Instagram и YouTube) и воспитание и здоровый образ жизни (для детей и родителей). Таким образом организаторы хотят показать различные проявления блогерства.

"В этом году мы соединим разные стороны жизни: политику, активно обсуждают одни блогеры, и мир, где люди покупают одежду, косметику, путешествуют. Насколько эти два мира объединяются, мы увидим на фестивале ", - сказал внештатный советник городского головы Днепра по вопросам культуры Евгений Гендин.



Известный тележурналист и соорганизатор фестиваля блогеров Роман Скрыпин уже в третий раз приедет на это мероприятие. Он уверен, что "Днепровский пост" наберет немалые обороты.



"В этом году фестиваль очень важен - это попытка понять новый мир, новую реальность. Это очень интересно. Не одним Фейсбуком живем, мир движется вперед ", - отметил Роман Скрыпин.

Мир моды и звездной жизни будет представлять на одной из панелей звезда телесериала "Школа", суперфиналистка "Голоса страны" Анна Тринчер. Девушка - активная пользовательница Instagram и имеет 760 тыс. подписчиков. По словам Анны Тринчер, подобные встречи будут полезными не только для читателей, но и для самих блогеров, ведь каждый автор сможет увидеть, что существуют другие виртуальные миры.



"Фестиваль объединит поколения, потому что жизнь Инстаграма и Фейсбука отличается. То, что я показываю в своем профиле, не содержит политики - это яркая жизнь без негатива. Я делюсь со своими подписчиками мыслями, эмоциями, хочу делиться искренностью. А в Фейсбуке обсуждают более глобальные темы - катастрофы, политику. Это то, что меня, как творческого человека, немного удручает", - рассказала Анна Тринчер.



Тема третьего фестиваля - "Черное и белое в блогерстве". Фаны и хейтеры, боты и эксперты, реклама и черный пиар, политика, культура, бизнес, мода, звездная жизнь - все это и не только будет предметом обсуждений.

"Мы решили, что если объединим мудрую, опытную и молодую составляющие, то в итоге сможем получить очень интересный результат", - отметил президент Международного благотворительного фонда "Культурная столица", заслуженный деятель искусств Украины, соорганизатор фестиваля блогеров Григорий Гельфер.

Организаторами мероприятия являются Международный благотворительный фонд "Культурная столица" и креативная команда Yuccie.