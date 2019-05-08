Порошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили сотрудничество в сфере безопасности и противодействие агрессии РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко поблагодарил Канаду за всестороннюю поддержку, как в вопросе проведения реформ, так и противодействия российской агрессии.

Стороны обсудили ухудшение ситуации на Донбассе в контексте очередных провокационных действий Москвы. Порошенко призвал Канаду поддержать ужесточение санкций против России в ответ на так называемые паспортные указы.

Отдельное внимание было уделено освобождению 24 моряков и всех украинских заложников, которые незаконно удерживаются Россией.

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Порошенко отметил важную роль Канады в развитии оборонного потенциала Вооруженных Сил Украины. Обсуждались потенциальные направления углубления сотрудничества в сфере безопасности между Киевом и Оттавой, а также поддержка Канадой возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

Фриланд отметила свободный и демократический характер президентских выборов в Украине и личную роль в этом Президента Порошенко.

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