Экологи Харьковщины провели зеленую акцию по высадке сеянцев на территории урочища Башкирово. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Молодые деревья нашли свое достойное место на территории урочища Башкирово Люботинского лесничества ГП "Октябрьское лесное хозяйство". "Такую акцию именно в канун празднования Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во

Второй мировой войне экологи Харьковщины проводили впервые, - отметил начальник Государственной экологической инспекции в Харьковской области Евгений Оберемок. – В этом году посаженные сеянцы дуба и липы пусть станут для будущих поколений добрыми символами жизни, силы и дружбы, а традиция высадки молодых деревьев будет продолжена и в дальнейшем".

Напомним, что в прошлом году в рамках зеленой акции на спуске Клочковский в г. Харькове и на территории Боровского лесничества ГП "Купянское лесное хозяйство" зазеленели саженцы пород клена остролистного и сосны обыкновенной. Осенью

текущего года такая акция стартует в каждом лесничестве Харьковской области.



