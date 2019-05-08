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08.05.19 18:31

Экологи Харьковщины провели зеленую акцию по высадке сеянцев на территории урочища Башкирово. ФОТО

Коллектив экоинспекции 7 мая провел зеленую акцию по высадке более 2 тысяч деревьев, среди которых: однолетние сеянцы породы дуба обыкновенного и сопутствующие породы липы мелкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Молодые деревья нашли свое достойное место на территории урочища Башкирово Люботинского лесничества ГП "Октябрьское лесное хозяйство". "Такую акцию именно в канун празднования Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во
Второй мировой войне экологи Харьковщины проводили впервые, - отметил начальник Государственной экологической инспекции в Харьковской области Евгений Оберемок. – В этом году посаженные сеянцы дуба и липы пусть станут для будущих поколений добрыми символами жизни, силы и дружбы, а традиция высадки молодых деревьев будет продолжена и в дальнейшем".

Напомним, что в прошлом году в рамках зеленой акции на спуске Клочковский в г. Харькове и на территории Боровского лесничества ГП "Купянское лесное хозяйство" зазеленели саженцы пород клена остролистного и сосны обыкновенной. Осенью
текущего года такая акция стартует в каждом лесничестве Харьковской области.

Экологи Харьковщины провели зеленую акцию по высадке сеянцев на территории урочища Башкирово 01
Экологи Харьковщины провели зеленую акцию по высадке сеянцев на территории урочища Башкирово 02

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