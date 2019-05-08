Один украинский воин погиб с начала суток 8 мая. Враг 5 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь противник обстрелял позиции Объединенных сил:
из гранатометов различных систем - вблизи города Марьинка;
дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Павлополь;
из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское;
из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Опытное.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".