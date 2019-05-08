Суд начал сначала рассмотрение дела о незаконной закупке 26 автомобилей скорой для Запорожской областной больницы, - САП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Однако поскольку в составе коллегии судей изменился судья, было принято решение о рассмотрении указанного уголовного производства сначала.

Так, в ходе заседания, которое состоялось 8 мая, был зачитан обвинительный акт и допрошен 1 свидетель и представитель потерпевшего. Кроме того, судом начато исследование письменных материалов.

Следующее заседание запланировано на 15 мая 2019 года.

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Напомним, по версии обвинения главным врачом КУ "Запорожская областная клиническая больница" при пособничестве руководителя ООО "ТФК "ЛАЗ" и при участии секретаря комитета по конкурсным торгам больницы организовано проведение в нарушение установленной законом процедуры закупки автомобилей скорой медицинской помощи типа "А" за счет субвенции из государственного бюджета у одного участника.

Как следствие, в 2012 году больницей было приобретено 26 автомобилей, комплектация и технические параметры которых не соответствуют требованиям стандартов Украины и эксплуатация по прямому назначению которых невозможна, что нанесло ущерб на сумму 13 млн гривен.

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