Суд начал сначала рассмотрение дела о незаконной закупке 26 автомобилей скорой для Запорожской областной больницы, - САП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Однако поскольку в составе коллегии судей изменился судья, было принято решение о рассмотрении указанного уголовного производства сначала.
Так, в ходе заседания, которое состоялось 8 мая, был зачитан обвинительный акт и допрошен 1 свидетель и представитель потерпевшего. Кроме того, судом начато исследование письменных материалов.
Следующее заседание запланировано на 15 мая 2019 года.
Напомним, по версии обвинения главным врачом КУ "Запорожская областная клиническая больница" при пособничестве руководителя ООО "ТФК "ЛАЗ" и при участии секретаря комитета по конкурсным торгам больницы организовано проведение в нарушение установленной законом процедуры закупки автомобилей скорой медицинской помощи типа "А" за счет субвенции из государственного бюджета у одного участника.
Как следствие, в 2012 году больницей было приобретено 26 автомобилей, комплектация и технические параметры которых не соответствуют требованиям стандартов Украины и эксплуатация по прямому назначению которых невозможна, что нанесло ущерб на сумму 13 млн гривен.