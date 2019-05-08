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08.05.19 19:42

Владимир Кличко может возглавить партию "УДАР" на парламентских выборах, - "УП"

Бывший боксер Владимир Кличко может уйти в политику, возглавив на парламентских выборах партию УДАР.

кличко,владимир

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Украинской правде" рассказали источники в окружении мэра Киева, брата Владимира.

По словам собеседника, окончательных решений пока нет, а сам Владимир до конца не решил, нужно ли ему это. Но разговоры о потенциальной политической карьере Кличко-младшего активно ведутся в окружении УДАРа и в "высоких кабинетах страны".

"Володе надо закончить еще много дел и речь не только о бизнесе. Очень многое зависит от того, будут ли выборы досрочные или срочные", - пояснил собеседник.

По его словам, свое решение Владимир Кличко озвучит в июне.

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