Паспорта, выданные в российских Покровском и Новошахтинске, будут считаться недействительными, - Тука

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что согласно действующему законодательству, Украина не имеет права лишать социальных выплат тех граждан оккупированных территорий, которые получили российские паспорта.

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По словам заместителя министра, нельзя лишить этих людей и украинского гражданства.

"Это не предусмотрено законодательством. Единственный предусмотренный механизм выхода из украинского гражданства - решение комиссии при президенте. Поэтому, возможно, надо менять закон. Но это уже компетенция не Кабмина, а Верховной Рады", - пояснил Георгий Тука.

В то же время он заявил, что украинское правительство уже готовит санкции в отношении некоторых российских чиновников, причастных к выдаче паспортов Российской Федерации на Донбассе.

"Эти санкции - обычный механизм лишения права въезда и выезда в и с территории государства. Это лишение возможности использования имущества и финансовых ресурсов, находящихся на территории этого государства", - отметил Тука.

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Замминистра добавил, что у правительства уже есть определенные фамилии, но они носят закрытый характер. "Мы их не обнародуем", - сообщил Тука.

Он также уточнил, что украинское правительство определил два пункта выдачи, откуда паспорта будут считаться незаконными, - села Покровское и Новошахтинск Ростовской области РФ.

"Все паспорта Российской Федерации, изданных двумя учреждениями, все они считаются недействительными. Подчеркиваю, что все без исключения. Не только жителей отдельных районов Донетчины и Луганщины, но и непосредственно жителей сел Покровское и округа и Новошахтинск и округа", - заявил Георгий Тука.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.