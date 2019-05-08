Формат празднования 9 мая по российскому образцу неприемлем для Украины, - сотрудник УИНП Рябенко

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил начальник отдела правового обеспечения Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко, информирует Цензор.НЕТ.

Сергей Рябенко не согласился с мнением, что дата 8 мая как Дня памяти и примирения "работает" на раскол украинского общества.

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"Праздником как таковым оно является на постсоветском пространстве. В Европе дни памяти, связанные с окончанием Второй мировой войны и той части Второй мировой, которая продолжалась в Европе. Это в основном или 8 мая, или те дни, которые приурочены к освобождению или изгнания нацистских оккупантов из конкретной страны", - отметил Сергей Рябенко.

По его словам, в Украине был предложен формат ухода от празднований по образцу, как это делают в РФ.

"Формат шумного празднования по российскому образцу, где войну показывают, как некую веселую прогулку от Москвы до Берлина и "можно повторить" что-то, очевидно, это не тот формат, по которому должна идти Украина", - убежден гость программы.

Он убежден, что взамен следует подчеркивать, что речь идет о днях памяти жертв и всех участников войны.

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"Однако следовало бы говорить о том, что это время, когда мы чествуем всех жертв и всех участников Второй мировой войны, прежде всего всех украинцев, которые сражались на фронтах Второй мировой войны с нацизмом, или пострадавших от тоталитарных оккупационных режимов", - отметил начальник отдела правового обеспечения Украинского института национальной памяти.

Напомним, 8 мая в Украине - День памяти и примирения, посвященный памяти погибших во Второй мировой войне.