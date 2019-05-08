Детективы НАБУ отказались составлять уведомление о подозрении Крючкову, предложенное прокурором САП в ноябре 2018 года, - комментарий

Об этом говорится в комментарии, опубликованном на facebook-странице САП "в связи с распространением информации, предоставленной "источниками" в НАБУ, относительно несогласования проектов сообщений о подозрении в уголовном производстве, начатом по фактам завладения средствами в сфере энергетики и их легализации", передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве уточнили, что об отсутствии законных оснований для сообщения о подозрении отдельным лицам в этом деле при отсутствии надлежащей доказательной базы было известно детективам НАБУ еще в 2017 году.

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"По этим же причинам указанные проекты возвращались детективам и в 2018 году", - добавили в САП.

Отмечается, что направление аналогичных проектов сообщений о подозрении в 2019 году, без проведения каких-либо следственных или процессуальных действий, направленных на доказывание вины указанных лиц, "не придает их юридическому содержанию никакой процессуальной значимости".

В САП также сообщили, что в ходе расследования этого производства 9 ноября 2018 года старшим прокурором группы процессуальных руководителей САП было составлено и подписано сообщение о подозрении Дмитрию Крючкову в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

"Источники" в НАБУ должны быть проинформированы о том, что детективы вообще отказались составлять указанное уведомление о подозрении", - говорится в комментарии.

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В САП отмечают, "источникам" должно быть известно и о недавнем "тайном" допросе в данном уголовном производстве народного депутата Украины Игоря Кононенко, о котором прокуроров САП проинформировали только после его проведения.

"Вместе с тем, работники НАБУ не пропустили возможность сообщить об изменении времени проведения этого допроса журналистам "Радио Свобода", ожидавшим прибытия Игоря Кононенко на допрос возле административного здания НАБУ уже в 8 часов 25 апреля 2019 года", - отмечают в САП.

Напомним, 15 апреля в НАБУ в порядке экстрадиции из Германии был доставлен ​​Дмитрий Крючков, который подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Согласно материалам расследования, подозреваемый, будучи руководителем ЧАО "ХК "Энергосети", организовал схему, по которой потребители электрической энергии вместо того, чтобы платить за нее поставщику - ОАО "Запорожьеоблэнерго ", перечисляли средства подконтрольной ему компании. Речь идет о платежах от таких потребителей как ГП "ЗТМК", ООО "ЗТМК" и ПАО "Днепроспецсталь".

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17 апреля постановлением следственного судьи Соломенского районного суда Киева в отношении Крючкова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7,01 млн грн, внесенного через два дня его защитником.

Учитывая, что прокуроры САП настаивали на аресте подозреваемого с альтернативой залога в размере 346, 22 млн грн, на указанное постановление была внесена апелляционная жалоба в части размера залога.