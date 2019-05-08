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08.05.19 22:38

Автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов, попал в ДТП в Мариуполе. ФОТО

8 мая в Мариуполе произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции в Фейсбук.

Автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов, попал в ДТП в Мариуполе 01

Автомобиль патрульных, с включенными красными проблесковыми маячками и сиреной, сопровождал движение волонтерского автомобиля подразделения медицинской эвакуации, который спасает жизни украинских воинов в зоне ООС.

Во время проезда перекрестка автомобиль патрульных попал в ДТП с автомобилем Ford. Пострадавшему пассажиру автомобиля Ford патрульные предоставили домедицинскую помощь до приезда скорой. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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Автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов, попал в ДТП в Мариуполе 02

Самое главное - врачи стабилизировали состояние раненых воинов, отметили в полиции.

Автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов, попал в ДТП в Мариуполе 03

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