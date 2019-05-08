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08.05.19 22:55

Встреча с Сурковым пока не планируется, - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет о важности синхронизации действий с новым президентом Украины Владимиром Зеленским касательно урегулирования ситуации на Донбассе.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос, есть ли договоренность о встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым в ближайшее время, или она может состояться только после выборов в Верховную Раду, Волкер сказал:

"Решения пока нет. Что касается украинской стороны, то президент Зеленский отметил, что ему нужно определенное время, чтобы присоединиться к работе, к примеру, "нормандского формата". Поэтому не хотим опережать или перешагивать через голову избранного президента Украины. Нам нужно убедиться, что мы синхронизированы, и мы будем также на связи с господином Сурковым, чтобы решить, когда разумно было бы встретиться", - добавил Волкер.

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