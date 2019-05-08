Трамп применил "исполнительную привилегию" и запретил обнародовать полный отчет о результатах "российского дела"

Об этом говорится в письме чиновника Министерства юстиции США Стивена Бойда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Письмо было подано в Конгресс перед началом слушаний Юридического комитета Палаты представителей Конгресса США о том, можно ли считать отказ министра юстиции Уильяма Барра предоставлять полную версию отчета спецпрокурора, пренебрежением к Конгрессу.

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"Этим информирую, что президент применил исполнительную привилегию в отношении всех материалов, на которые были выданы требования", - говорится в письме представителя Министерства юстиции США Стивена Бойда к главе Юридического комитета Палаты представителей Джерри Недлера.

Недлер назвал письмо "однозначной эскалацией" и призвал продолжить слушания.

Пренебрежение к Конгрессу считается мелким преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа и заключения до года.

Для того, чтобы решение о наличии пренебрежения вступило в силу, после одобрения Комитетом, соответствующее решение должна одобрить Палата представителей США. В случае одобрения, глава Палаты представителей или Сената должен передать дело прокурору округа Колумбия.

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Решение Трампа может создать правовую неопределенность, если Конгресс обвинит министра юстиции США в пренебрежении из-за того же отчета. Теперь в США не известно, какие полномочия имеют большую силу - Конгресса относительно проявлений пренебрежения или "исполнительной привилегии" президента.

Напомним, 18 апреля в США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера о вероятном вмешательстве России в американские выборы. Официальное следствие специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера установило, что Российская Федерация вмешалась в президентские выборы в этой стране в 2016 году, но члены избирательного штаба Дональда Трампа не вступали в сговор с российским правительством. В частности, отмечается, что "российское правительство в 2016 году вмешалось в президентские выборы широкомасштабным и систематическим образом".