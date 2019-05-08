Полицейские перекрыли канал поставок пороха в Донецкую и другие области. ФОТОрепортаж

Оперативники получили информацию, что на территории Донецкой области происходит сбыт пороха, который используют подпольные оружейники для изготовления патронов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.
Сыщики проверили всех лицензированных продавцов взрывчатых веществ и вышли на нелегального торговца - 32-летнего жителя Лимана.
Установлено, что мужчина занимается реализацией пороха около 8 месяцев и является одним из крупных дельцов в Украине. Заказы принимает через интернет, а товар передает покупателям службой курьерской доставки. Один килограмм взрывчатки стоит тысячу гривен.
Полицейские провели две контролируемые поставки пороха различного типа. В ходе операции подозреваемый был задержан.
Во время обысков у него изъята крупная партия взрывчатого вещества, расфасованного в 45 полиэтиленовых пакетов.
Полиция выяснила, что порох производится за рубежом, откуда его незаконным путем переправляют на территорию государства.
Мероприятия по документированию канала поступления взрывчатки продолжаются.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное расследование.