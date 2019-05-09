Украинская армия готова противостоять попыткам РФ обострить ситуацию на Донбассе, - замглавы СНБО Кривонос

"Украинская армия готова противостоять. Опыт она имеет большой, она имеет достаточно высокий уровень и профессионализма, и патриотизма и в состоянии дать отпор попыткам России раскачать ситуацию внутри страны", - сказал С.Кривонос в среду в эфире телевидения "Голоса Америки", отвечая на вопрос, готова ли украинская армия к возможному обострению ситуации на Востоке Украины перед парламентскими выборами, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С.Кривонос также обратил внимание, что объектом информационной атаки со стороны Российской Федерации является и население Украины.

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"Мы рассматриваем… вопросы о преодолении активной информационной операции со стороны РФ на население Украины. И главное задание информационной операции – раскачать ситуацию внутри страны руками и мозгом самих украинцев. И это четко надо понимать каждому украинцу", - подчеркнул С.Кривонос.

Замсекретаря СНБО также не исключил возможное вмешательство РФ в работу энергетической системы Украины с помощью кибератак.

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"Мы еще находимся в том состоянии, когда наша энергетическая зависимость от России еще существует и она может влиять", - отметил С.Кривонос. По его словам, разработаны меры, которые позволят значительно минимизировать подобные риски.

"Разработаны определенные шаги, которые при реализации уже новым руководством, новой командой могут эти попытки значительно уменьшить. Будем надеяться, что подбор людей в команде нового президента будет профессиональный", - сказал замсекретаря СНБО.

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