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09.05.19 01:09

Путин сменил главнокомандующего ВМФ России и командующих Черноморским и Северным флотами

Главнокомандующим военно-морским флотом РФ назначен Николай Евменов. Соответствующий указ президента России Владимира Путина зачитал 8 мая на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу,

флот,рф

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщил 8 мая департамент информации минобороны РФ.

Занимавший пост главкома ВМФ Владимир Королев перешел на работу в АО "Объединенная судостроительная корпорация".

Тем же указом на пост командующего Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипов, а Северным флотом – вице-адмирал Александр Моисеев.

Евменов до нового назначения командовал Северным флотом. Моисеев возглавлял Черноморский флот. Осипов был первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом и заместителем начальника Генштаба вооруженных сил РФ.

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