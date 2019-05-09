Путин сменил главнокомандующего ВМФ России и командующих Черноморским и Северным флотами

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщил 8 мая департамент информации минобороны РФ.
Занимавший пост главкома ВМФ Владимир Королев перешел на работу в АО "Объединенная судостроительная корпорация".
Тем же указом на пост командующего Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипов, а Северным флотом – вице-адмирал Александр Моисеев.
Евменов до нового назначения командовал Северным флотом. Моисеев возглавлял Черноморский флот. Осипов был первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом и заместителем начальника Генштаба вооруженных сил РФ.