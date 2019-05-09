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09.05.19 11:15

Должно пройти много времени, чтобы люди перестали использовать термин "отечественная война", - Полторак

Необходимо много времени, чтобы термин "отечественная война" ушел в прошлое, и его перестали использовать граждане, считает министр обороны Украины Степан Полторак.

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"Я думаю, что должно пройти очень много времени, чтобы поняли, что происходило",- сказал С.Полторак, отвечая на вопрос, сколько украинцам надо времени, чтобы отказаться от определения "отечественная война" в отношении Второй мировой войны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр обороны Украины вместе с другими членами правительства и президентом принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в четверг в Киеве.

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