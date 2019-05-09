Кабмин будет сотрудничать с Зеленским в сфере реформ, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом заявила во время визита в Вашингтон вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Правительство настроено на взаимодействие, сотрудничество, максимальное сохранение тех наработок и серьезных структурных реформ, которые мы начали, чтобы их дальше углублять, и чтобы максимально привлечь к этому новоизбранного президента", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер-министр Украины также отметила, что по результатам ее встреч в Вашингтоне, подобные ожидания есть и у американских партнеров.

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"Существует полное понимание того, что выбор украинского народа о необратимости европейской и евроатлантической интеграции абсолютно поддерживается здесь, в Соединенных Штатах. Я надеюсь, что это будет отображаться в совместном продвижении повестки дня реформ, как со стороны различных политических сил в Украине, так и со стороны наших партнеров", - подчеркнула украинский чиновник.

Она отметила, что в Вашингтоне ожидают, что Украина сохранит свою предсказуемость и последовательность курса.

"Также для наших партнеров важно, чтобы не было неожиданностей и радикальных изменений курса страны от выбранного направления, в том числе во взаимодействии с международными финансовыми организациями", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.