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09.05.19 11:43

Зеленский: Вклад украинцев в победу над нацизмом - огромный, и никто не имеет права ее приватизировать. ФОТО

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День победы над нацизмом во Второй мировой войне посетил родной город Кривой Рог (Днепропетровская обл.), где побывал на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского, воевавшего во время Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал на своей странице в Фейсбук.

"Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день", - написал Зеленский.

Новоизбранный президент отметил, что 9 мая сегодня – это "наш День благодарения".

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"Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто благодарны всем – за возможность родиться и жить", - написал он.

Зеленский подчеркнул, что война коснулась каждой украинской семьи, а вклад украинцев в победу – огромный. "Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало", - написал новоизбранный президент.

"С Днем победы над нацизмом! "Будем жить!"" – добавил он.

Зеленский: Вклад украинцев в победу над нацизмом - огромный, и никто не имеет права ее приватизировать 01

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