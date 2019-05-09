На 64-летнего жителя Кривого Рога составлен админпротокол за публичную демонстрацию георгиевской ленты, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"9 мая утром на 64-летнего жителя г. Кривой Рог полицейскими составлен административный протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты). Публичное ношение георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты", - говорится в сообщении.
Полиция обращается к участникам массовых мероприятий не использовать запрещенную символику.