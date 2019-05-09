Двух россиян приговорили к 12 и 15 годам заключения за попытку переворота в Черногории

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает телеканал Черногории RTCG.

Судья Суззана Могоша отметила во время оглашения приговора, что россияне умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, поставить под угрозу общественный порядок в стране, а также предотвратить вступление Черногории в НАТО.

Кроме того, двух лидеров пророссийского "Демократического фронта" Андрея Мандича и Милана Кнежевича приговорили к 5 годам заключения. Меньшие сроки суд назначил еще 12 фигурантам дела.

Напомним, попытка государственного переворота против премьер-министра Черногории Мило Джукановича произошла в день парламентских выборов в октябре 2016 года. Тогда группа граждан Сербии, Черногории и России пыталась устранить Джукановича от власти.

В феврале 2017 года в Черногории заявили о причастности к путчу российских государственных органов. В правительстве Черногории убеждены, что к попытке переворота были причастны государственные органы РФ, а главной целью было препятствование вступления Черногории в НАТО.

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