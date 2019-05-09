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09.05.19 12:49

Акции "Полк Победы" и "Бессмертный Грут" проходят в Запорожье. ФОТОрепортаж

В Запорожье участники акций "Полк Победы" и "Бессмертный Грут" проводят шествия.

Несколько десятков пожилых людей с красными шариками, цветами и портретами погибших родственников собрались на площади Маяковского и пошли колонной к Аллее Славы, чтобы возложить цветы к памятнику. Шествие сопровождает полиция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Организатором данного мероприятия является пророссийская организация "Полк Победы". Также среди организаторов акции - экс-народный депутат Украины, глава областного комитета КПУ Алексей Бабурин.

Один из участников акции пришел на мероприятие в футболке с коммунистической символикой, а также с плакатом с "георгиевской лентой". После беседы с полицейскими, мужчина застегнул куртку и убрал запрещенную символику.

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В свою очередь, представители "Демократической сокиры" паралельно проводят акцию "Бессмертный Грут", пишет 061.ua.

Третий год подряд пришли на площадь с табличками с изображением киногероев из "Игры престолов" и фильмов Marvel как троллинг на таблички, которые использует "Полк Победы" с изображением родственников - героев войны.

Участники этой акции говорят, что они не против вспоминать ветеранов Второй мировой войны, но против делать это в рамках пророссийских пропагандистских акций в духе "Бессмертный полк". Чтобы не допустить столкновений, обе акции сопровождает большое количество правоохранителей. Участники акций пошли шествией по проспекту раздельно - сначала "Бессмертный Грут", потом "Полк Победы".

Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 01
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 02
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 03
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 04
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 05
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 06
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 07
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 08
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 09
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 10
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 11
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 12
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 13
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 14
Акции Полк Победы и Бессмертный Грут проходят в Запорожье 15

Фото: 061.ua, Укринформ

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