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09.05.19 13:19

Двоим гражданам Молдовы запретили въезд в Украину на 3 года из-за георгиевских лент, - Госпогранслужба

Сотрудники Госпогранслужбы в пунктах пропуска на государственной границе продолжают фиксировать факты перемещения символики, которая носит пропагандистский и провокационный характер.

лента,георгиевская,символика

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили двух граждан Молдовы - женщину и мужчину, которые ехали автомобилями через пункты пропуска "Паланка" и "Кучурган-авто" прихватив с собой запрещенную символику - георгиевские (гвардейские) ленты. В обоих случаях иностранцам пограничники отказали в пропуске через государственную границу и на три года запретили въезд на территорию Украины. К Нацполиции направлены уведомления об обнаружении признаков правонарушения", говорится в сообщении.

Напомним, что с 2017 года Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 173-3, которой установлена ​​ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты.

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