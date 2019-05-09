Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.05.19 13:27

Акция "Бессмертный полк" создана Кремлем как акция пропаганды, а не памяти, - Кириленко

Акция "Бессмертный полк" создана властями Российской Федерации как акция антиукраинской пропаганды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко написал в своем Твиттере.

"Акция "Бессмертный полк" создана Кремлем не как акция памяти, а как акция пропаганды. В том числе, антиукраинской. Поэтому ежегодно пророссийские силы бесцеремонно пытаются использовать память людей в политических целях. Хотя Путин уже давно заявил, что они и без Украины бы победили", - написал Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция "Никто не забыт. Ничто не забыто" проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100