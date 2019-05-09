Акция "Бессмертный полк" создана Кремлем как акция пропаганды, а не памяти, - Кириленко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко написал в своем Твиттере.

"Акция "Бессмертный полк" создана Кремлем не как акция памяти, а как акция пропаганды. В том числе, антиукраинской. Поэтому ежегодно пророссийские силы бесцеремонно пытаются использовать память людей в политических целях. Хотя Путин уже давно заявил, что они и без Украины бы победили", - написал Кириленко.

Акція "Бессмертний полк" створена Кремлем не як акція пам'яті, а як акція пропаганди. У тому числі, антиукраїнської. Тому щороку проросійські сили безцеремонно намагаються використати пам'ять людей у політичних цілях. Хоч Путін вже давно заявив, що вони і без України би перемогли — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 9 мая 2019 г.

Сьогодні День пам'яті та примирення. Весь вільний світ вшановує загиблих у Другій світовій. Українці поклали на вівтар Перемоги над нацизмом 10 мільйонів життів, воюючи із нацизмом у лавах багатьох армій світу. Але мир і зараз під загрозою - російська агресія в Україні триває pic.twitter.com/DcIDjV6a3U — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 8 мая 2019 г.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция "Никто не забыт. Ничто не забыто" проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж