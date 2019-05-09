Приуроченные к 9 мая акции в Киеве прошли мирно. Составлены три админпротокола, задержанных нет, - полиция

Как рассказал на брифинге журналистам в четверг в Киеве начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, шествие "Никто не забыт, ничто не забыто" прошло мирно, без каких-либо серьезных правонарушений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Шествие прошло от Арсенальной площади до Парка Славы. По нашим оценкам, непосредственно в шествии участвовало до 3 тыс. человек", - сказал А.Крищенко.

В настоящее время, по его словам, мероприятие завершилось, открыто движение для транспорта.

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По словам руководителя столичной полиции, возможных противостояний удалось избежать благодаря разделению марша и альтернативной акции, организованной партией "Демократическая сокира".

В другой акции, проходившей на Софийской площади и организованной Радикальной партией Олега Ляшко, приняло участие около 1,2 тыс. человек. Характер мероприятия был мирным.

"Фактически каких-то серьезных правонарушений и провокаций не произошло", - отметил А.Крищенко.

Начальник киевского главка полиции добавил, что усиленные полицейские патрули будут продолжать свою работу, так как в целом по городу мероприятия еще продолжаются.

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"Зафиксированы три случая использования запрещенной символики. Составлены административные протоколы и проведены профилактические беседы", - сказал советник министра внутренних дел Зоряк Шкиряк, пишет lb.ua.

По его словам, задержанных нет.

Шкиряк также отметил, что использование запрещенной символики на акциях в Киеве не имело системного характера. По его словам, с 2014 года в целом тенденция по использованию запрещенной символики пошла на спад.

В целом ситуация в Украине спокойная и находится под контролем правоохранителей, уточнил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"В настоящее время ситуация в стране спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов, мы продолжаем нести службу в усиленном режиме до окончания всех мероприятий 9 мая", - сообщил Шкиряк.