За использование георгиевских лент на мероприятиях 9 мая в Украине составлены 13 админпротоколов, - МВД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"По состоянию на 14:00 полиция зарегистрировала 5 уголовных производств. На территории государства зарегистрированы 33 резонансных события. Больше всего – в Днепропетровской, Николаевской областях и в Киеве", - говорится в сообщении.

По информации министерства, 13 сообщений касаются использования запрещенной георгиевской ленты. По данным фактам составлены административные протоколы.

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По факту использования другой запрещенной символики (красные флаги, символика серпа и молота) зарегистрированы 15 событий. По 5 сообщениям сведения внесены в Единый реестр по ч. 1 ст. 436 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов): 4 из них в Днепропетровской области и 1 - Одесской области.