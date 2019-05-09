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09.05.19 15:18

За использование георгиевских лент на мероприятиях 9 мая в Украине составлены 13 админпротоколов, - МВД

Министерство внутренних дел Украины сообщает об открытии 5 уголовных производств в связи с правонарушениями, совершенными в Украине 9 мая в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, также составлены 13 административных протоколов за использование запрещенной символики.

полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"По состоянию на 14:00 полиция зарегистрировала 5 уголовных производств. На территории государства зарегистрированы 33 резонансных события. Больше всего – в Днепропетровской, Николаевской областях и в Киеве", - говорится в сообщении.

По информации министерства, 13 сообщений касаются использования запрещенной георгиевской ленты. По данным фактам составлены административные протоколы.

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По факту использования другой запрещенной символики (красные флаги, символика серпа и молота) зарегистрированы 15 событий. По 5 сообщениям сведения внесены в Единый реестр по ч. 1 ст. 436 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов): 4 из них в Днепропетровской области и 1 - Одесской области.

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