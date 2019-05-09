Сотрудник СБУ Коваленко получил звание генерал-майора за разоблачение Продана, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"СБУ на майские праздники получило всего 1 генеральское звание от президента. Для сравнения - Госпогранслужба - шесть генеральских званий, ВСУ - 17 генеральских званий. Почему же не контрразведчик получил генерала, не департамент защиты национальной государственности, а именно Коваленко?" - интересуется журналист.

"По распределению обязанностей Коваленко занимался борьбой с коррупцией на таможне. Его самой важной операцией, за которую Петр Порошенко дал ему генерала, по данным источника Цензор.Нет, стало документирование деятельности и.о. главы ГФС Мирослава Продана", - отметил он.

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"Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман с момента прихода на должность взял в свои руки таможню, и в 2018-м году у Гройсмана произошел конфликт с Порошенко. Премьер-министр принял решение о допуске в таможенную зону для борьбы с контрабандой подразделений МВД - по сути Гройсман противопоставил влиянию Порошенко на таможне влияние Авакова. 13 июня Гройсман заявил о давлении на него сотрудников СБУ прямо на заседании Кабмина: "Презираю тех, кто разрушает основу нашей экономики: кто крышует нелегальный бизнес, контрабанду, доступ товаров к украинским рынкам, носит погоны и является работником правоохранительной системы. Я знаю, что вы обсуждаете мои слова, позиции и непреклонность. Знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра и правительства", - детализировал Бутусов.

"Беспокоился премьер-министр не зря. Под руководством Коваленко была проведена операция по внедрению агентуры в окружение Продана. СБУ также получила доступ к телефону Продана и всей его переписке за несколько лет, где было зафиксировано сколько и куда передавалось денег, и что Продан сразу после назначения в ГФС купил две виллы в Турции. Контакты Продана с премьером в переписке тоже есть", - рассказал журналист.

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"Как только в руках Порошенко оказался такой мощнейший компромат, Гройсман пошел на переговоры. Конфликт был урегулирован, они снова договорились, но президент смог вести переговоры с позиции силы. Продана премьер уволил, но назначил по рекомендации Продана нового и.о. главы ДФС Власова. Гройсман выступил на форуме Порошенко и поддержал его выдвижение кандидатом в президенты. Дело Продана передали в НАБУ, но теперь обвинения по нему выдвинуть трудно, так как Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении, по которой возбуждалось дело. Да и проблемы возникли внезапно с легализацией материалов по Продану - тут ведь процессуальное оформление имеет большое значение. Так что Продан на свободе, у него все в порядке", - добавил Бутусов.

"Но вот результат - теперь Коваленко единственный из сотрудников СБУ получает генерала. Трудно сказать, чего добивался Петр Алексеевич этим званием. С одной стороны, это престиж, ведь Коваленко получил звание, которое позволяет занимать самые высокие должности в СБУ, с другой стороны, есть ли перспективы у борца с коррупцией на таможне, получившего генерала от Порошенко, получить высокую должность при президенте Зеленском? Выглядит маловероятно. Что ж, посмотрим", - резюмировал журналист.

Напомним, что Мирослав Продан подозревается в незаконном обогащении. По данным НАБУ, он оформил на других лиц право собственности на имущество на сумму 89,5 млн грн. В частности, за 76,6 млн грн приобретены объекты недвижимости в Турецкой республике. В то же время НАБУ продолжает устанавливать причастность Продана к другому имуществу - в частности, квартир в ЖК "Французский квартал" и дома в пгт. Могилев-Подольский и др.

4 декабря суд применил к экс-руководителю ГФС меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов и Героев Украины, обязал сдать загранпаспорт и электронное средство контроля.

Суд согласился, что есть риск влияния на свидетелей, но признал его незначительным. Относительно рисков укрытия от органов предварительного расследования, уничтожения, хранения или искажения вещей или документов, риска незаконно влиять на других подозреваемых, экспертов, специалистов в деле, то судья считает их необоснованными и не доказанными. В частности, суду были предоставлены документы, обосновывающие пребывание за границей с 5 ноября.

13 июля ГПУ сообщала о задержании руководителя подразделения ГУ ГФС в Винницкой области и его пособника, которые требовали 0,5 млн грн у бизнесмена.

16 июля 2018 г. о подозрении сообщено начальнику ГУ ГФС в Винницкой области Руслану Осмоловскому. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, участие в преступной организации и уклонение от уплаты налогов.

1 и 9 августа сообщено подозрения двум руководителям субъектов хозяйственной деятельности относительно участия в преступной организации и уклонении от уплаты налогов.

Дело Продана 29 августа 2018 г. было выделено по производству относительно злоупотреблений должностных лиц ГФС.

В начале сентября 2018 г. и.о. руководителя ГФС Мирослав Продан ушел в отставку.