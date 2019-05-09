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09.05.19 16:17

"Вимкни російське", - активисты пикетировали "Интер" с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты пикетировали офис телеканала "Интер" с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 9 мая, активисты пикетировали офис телеканала "Интер" в Киеве. Они принесли баннер и наклейки с надписью "Вимкни російське". Активисты озвучили свои требования и обклеили офис телеканала наклейками.

Активистов возмущает, что 9 мая "Интер" будет транслировать программу "Победа. Одна на всех" и фильм" Ни шагу назад!", среди актеров которого - главный герой запрещенной российской пропагандистской ленты "Донбасс. Окраїна" - Гела Месхия.

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"Мы обратились в СБУ с официальным письмом, требуя запрета пророссийского медиапродукта на телеканале "Интер". Телеканал последовательно работает над тем, чтобы демонтировать фундамент украинской национальной идентичности, навязать ценности "русского мира" и "единого советского народа", победившего фашизм в так называемой "Великой Отечественной Войне", - заявил Дмитрий Жмайло, сокоординатор кампании "Інтеру - бойкот".

Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 01
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 02
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 03
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 04
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 05
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 06
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 07
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 08
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 09
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 10
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 11
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 12
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 13
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 14
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 15
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 16
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 17
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 18
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 19
Вимкни російське, - активисты пикетировали Интер с требованием прекратить транслировать российскую пропаганду 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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