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09.05.19 16:33

Морская охрана задержала три турецких судна, которые плыли в Одессу. ФОТО

Украинская морская охрана задержала три турецких рыболовецких судна, которые ночью двигались в направлении Одессы и не отвечали на запросы пограничников.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Информация об обнаружении постом технического наблюдения "Черноморск" ночью неопознанной малой тихоходной цели, которая не отвечает на запросы и целенаправленно движется в сторону Одессы, немедленно была передана по линии оперативно-дежурной службы", - отмечается в сообщении.

Морская охрана задержала три турецких судна, которые плыли в Одессу 01

Пограничники прибыли на катере на указанные координаты и установили, что тихоходные цели - 3 рыболовные шхуны под флагом Турции, которые осуществляли переход морем в порт Одесса с целью передачи в собственность новому владельцу.

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Экипажи шхун объяснили, что на запросы не отвечали из-за незнания английского языка.

За нарушение пограничного режима капитаны судов были привлечены к административной ответственности.

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