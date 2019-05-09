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09.05.19 18:19

С начала суток 9 мая враг 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил:

из гранатометов различных систем - вблизи села Богдановка;
из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Чермалык;
из стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из вооружения боевых машин пехоты обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Новозвановка.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

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