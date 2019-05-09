Решение Международного трибунала по делу моряков будет обязательным к исполнению, - посол Мельник

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом он рассказал в комментарии "Укринформу".

"Мы ожидаем, что суд выслушает наши аргументы и встанет на нашу сторону, в конце примет решение в пользу Украины - как можно скорее освободить украинских моряков, которое РФ выполнить", - сказал Мельник.

Он отметил, что решение трибунала является обязательным к исполнению, а также имеет средства принуждения через Совет Безопасности ООН и политическое влияние. Отказ России участвовать в слушаниях во исполнение решения никак не повлияет.

Мельник добавил, что выполнить решение трибунала будет в интересах России, ведь "чем дольше длится эта абсурдная ситуация по мотивам Кафки, тем дольше от этого страдают не только украинцы, не только наши матросы, но и имидж самой России".

Посол также отметил, что несколько лет назад Россия игнорировала суд в отношении задержанного судна Greenpeace, а также его решение. Впрочем все же отпустила и судно, и арестованных моряков.

"Для нас это хороший исторический прецедент", - сказал Мельник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД ожидает решение Международного трибунала по украинским морякам через две-три недели

Как сообщалось, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Также читайте: Россия уже 5 месяцев затягивает процесс над украинскими моряками, - Климкин

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.