Порошенко присвоил звание "Герой Украины" воину Андрею Соколенко и активисту Дмитрию Гончаренко (посмертно)

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Звание Дмитрий Гончаренко получил за гражданское мужество и патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, суверенитета и территориальной целостности Украины, жертвенное служение Украинскому народу.

Дмитрий Гончаренко принимал активное участие в Евромайдане, а позже основал общественную организацию "Васильковская самооборона "Відсіч". Весной 2014 возглавлял экипаж с волонтерской гуманитарной помощи в г.Северодонецк, который захватили террористы. Активист попал в плен, его жестоко пытали, требуя предоставить информацию о других волонтерах и военных. Дмитрия Гончаренко расстреляли и бросили в реку за несколько дней до освобождения г.Северодонецк в июле 2014 года. В апреле 2018 после проведения экспертизы родные и волонтеры похоронили погибшего героя в Василькове Киевской области.

Также звание Герой Украины получил Андрей Соколенко за исключительную личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. Военный героически погиб в мае 2015 года года в результате подрыва на фугасе автомобиля в районе с.Троицьке на Луганщине, в котором военные и волонтеры развозили гуманитарную помощь на передовую линию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко присвоил звание Героя Украины главе СБУ Грицаку