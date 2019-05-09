Парубий приходил в НАБУ по делу, которое его "совершенно не касается", - пресс-секретарь спикера

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал его пресс-секретарь Андрей Ковалев.



В связи с тем, что 7 мая появилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении Парубия, председатель Верховной Рады 8 мая "безотлагательно инициировал проведение допроса по этому уголовному производству" и прибыл в САП на встречу к прокурору, отметил пресс-секретарь.



Во время допроса выяснилось, что производство открыли по заявлению бывшего работника аппарата Верховной Рады и оно не имеет никакого отношения к спикеру парламента, добавил Ковалев.



"Уволенный сотрудник аппарата Верховной Рады в своем заявлении утверждает, что подразделение аппарата ВРУ, которое было создано в 2002 году, организовывалось незаконно. Подчеркну, речь идет о 2002 годе. Андрей Парубий не имеет отношения к созданию никаких подразделений Верховной Рады Украины, в частности и в 2002 году", – написал он.

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