Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.05.19 20:57

Укртранснафта 14 мая проведет переговоры с РФ о нефти из "Дружбы"

АО "Укртранснафта" проведет 14 мая переговоры с Россией по локализации некондиционной российской нефти из нефтепровода "Дружба".

Укртранснафта 14 мая проведет переговоры с РФ о нефти из "Дружбы"

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора АО "Укртранснафта" Андрей Пасишник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В нефтепроводе "Одесса-Кременчуг" - нефть сорта Azeri, в нефтепроводе "Дружба" - сорт Urals ... Для возобновления транзита в ЕС необходимо освободить хотя бы одну нитку "Дружбы" от некондиционной нефти", - отметил Пасишник.

Он добавил, что место временного хранения некондиционного нефти "является предметом переговоров с РФ, очередной раунд которых состоится 14 мая".

Представитель "Укртранснафты" подчеркнул, что ситуация с нефтью в "Дружбе" "пришлась на период Пасхи и майских праздников, поэтому возникли трудности с участием госорганов в решении этой проблемы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России арестовали четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

19 апреля 2019 года концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

22 апреля Мозырский нефтеперерабатывающий завод был выведен из строя из-за некачественной российской нефти, о чем сообщили в пресс-службе предприятия. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из РФ в Украину, Польшу и страны Балтии.

В ночь на 24 апреля Польша на неопределенный срок остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", 25 апреля к такому же шагу прибегла Украина.

26 апреля в России заявили, что нефть в нефтепроводе была загрязнена умышленно. Источник загрязнения выявили в Самаре, на узле местной частной структуры "Самаратранснефть-Терминал".

По предварительной оценке, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Беларуси, Украине и Польше составляет около 5 млн тонн.

30 апреля Беларусь полностью прекратила прием нефти из РФ до полного вытеснения из трубопровода "Дружба" загрязненного сырья.

2 мая агентство БЕЛТА сообщило, что по нефтепроводу "Дружба" на границу Беларуси поступила чистая нефть.

7 мая в Российской Федерации четырех человек арестовали по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". 

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100