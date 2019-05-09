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09.05.19 21:20

Туск надеется на последовательный проевропейский курс Зеленского

Глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что ожидает от нового президента Украины последовательности, согласно его проевропейских деклараций.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сказал в комментарии в рамках неформального саммита ЕС в Румынии.

"То, что я знаю, по крайней мере, слышал четкие заявления Зеленского о том, что он готов продолжать европейскую интеграцию. Я надеюсь, он будет последовательным. Мне нужно больше времени оценить это намерение", - сказал Туск.

Глава Совета ЕС отметил, что ситуацию в Украине пока рано оценивать.

"Для меня очень рано оценивать политические последствия после выборов в Украине. У меня был только один телефонный разговор с новым президентом", - сказал он.

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