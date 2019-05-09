Слушания по делу о захвате украинских моряков в морском трибунале продлятся три часа, - Зеркаль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Зеркаль отметила: "Слушания в Международном трибунале по морскому праву 10 мая продлятся только три часа. В судебных процессах такого уровня это буквально - верхушка айсберга огромного объема работы.

От первого мгновения после появления информации о захвате кораблей и моряков мы использовали нормы международного права, чтобы доказать, что они задержаны и содержатся неправомерно, а потому Россия должна их освободить.

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Использовать каждый без исключения доступный путь защиты - единственная, верная для нас тактика. Но вместе с тем такая "гиперактивность" добавляет нам работы, потому что Россия цепляется буквально к каждому слову и к каждому сделанному заявлению, искажая их содержание. В процессуальных документах можно увидеть как Россия упражняется в мастерстве назвать белое черным, потом снова белым, отрицая свое согласие с тем, что белое есть белым.

В международном публичном праве, возможно, как нигде, важно мастерство аргументов, взвешенность и логичность позиций.

Каждый документ, каждое выступление и каждое слово, артикль, запятая, сноска - буквально все весит и может стать решающим. И не важно, идет ли речь о выступлении, письменном документе, или одном из сотен приложений к документам.

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Поэтому принятие решений по использованию процедур, создания документов и, главное, подготовка к слушаниям - все это занимает в разы больше времени, чем длится заседание. Народная мудрость четко говорит, в каких делах спешка может потребоваться ...

Каким бы ни было отношение к украинским должностным лицам и дипломатам, могу уверенно сказать, что мои коллеги делают действительно все возможное для качественной защиты национальных интересов.

Невероятно важную поддержку оказывает наш многолетний партнер - компания Covington & Burling LLP, партнеры которой Марне Чик (Marney Cheek) и Джонатан Гимблет (Jonathan Gimblett) будут выступать на завтрашнем заседании.

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Но не самую важную роль в представлении позиций государств в международных судебных инстанциях играют университетские профессора. Нам повезло привлечь в представительство наших интересов в судебных делах людей, академический и практический опыт и авторитет которых признан во всем мире.

Профессор Жан-Марк Тювенин (Jean-Marc Thouvenin) является генеральным секретарем Гаагской Академии международного права. Уже несколько десятилетий он ведет активную практику представительства государств в Международном суде ООН, Постоянной палате третейского суда и в Европейском суде справедливости. Кроме наших дел против РФ, он участвует в актуальных на сегодня делам в Международном суде ООН, в частности "Боливия против Чили по обязанности вести переговоры о доступе к Тихому океану" и "Иран против США о нарушении положений двустороннего Соглашения о дружбе 1955".

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Профессор Альфред Соонс (Alfred H. Soons) был арбитром в трибуналах по морскому праву во многих знаковых делах последних лет, в частности по делу "Филиппины против Китая по Южно-Китайскому морю" и по делу "Нидерланды против России по голландскому судну "Arctic Sunrise" . Решение по этим делам чаще всего упоминаются в контексте наших дел против Российской Федерации.

На июньских слушаниях в Гааге к нам присоединится также Гарольд Коу (Harold Koh) - Стерлингский Профессор (Sterling Professor) по международному праву Йельского университета.

Думаю, что каждому, кто хоть как-то интересуется международным правом, знакомы эти имена. Если есть желание услышать их выступления - смотрите онлайн трансляцию заседания.

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Как сообщалось, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.