Советник Зеленского Апаршин предложил правительству помощь в проверке расходов "Укроборонпрома"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил на своей странице в Facebook 9 мая.

"Правительство намерено в ближайшее время начать аудит ГК "Укроборонпром". Минфину поручено поиск необходимого финансирования. ... Но есть возможность уже сегодня начать проверку эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на подготовку производства новых вооружений, в частности для Военно-морских сил Украины" , - заявил он.

При этом Апаршин заметил, что в 2018-2019 гг. Минэкономразвития получило на указанную программу 5,5 млрд гривен.

"У нас есть специалисты высокого уровня. Мы готовы помочь правительству на безвозмездной основе. Ждем предложений от правительства", - заявил он и уточнил, что речь идет о помощи "специалистов по оборонно-промышленному комплексу".

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