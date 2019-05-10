В пятую годовщину ареста Сенцова в Киеве пройдут акции в поддержку режиссера

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

В 13:30 от памятника Ярославу Мудрому на Золотых Воротах, стартует символическая шествие к 14 посольствам стран-членов Совета Европы, что находятся в Киеве.

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Во время акции-перформанса "Do you remember?" активисты передадут каждому посольству письмо от украинских заложников Кремля и напомнят странам-членам Совета Европы, что любой диалог с Путиным надо начинать с вопроса освобождения Олега Сенцова и всех заложников Кремля, которые незаконно находятся за решеткой в России и на оккупированных украинских территориях.

Активисты убеждены, что именно этот вопрос должен стать основным на заседании Комитета министров Совета Европы, которое состоится 16-17 мая 2019 г. в Хельсинки.

Также к 5-й годовщине ареста Олега Сенцова запланирована акция "Сажайте цветы, а не людей".

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В 11.00 в Крещатом парке (по улице Михаила Грушевского) писатели, актеры, музыканты и правозащитники высадят цветы для заложников Кремля. Акция состоится в поддержку основанного актрисой Риммой Зюбиной флешмоба под лозунгом "Сажайте цветы, а не людей".

Участие в акции, в частности, примут режиссер Ахтем Сеитаблаев, писатель Андрей Курков, актриса Римма Зюбина, музыкант Андрей Хлывнюк, ученый Игорь Козловский и другие.

10 мая 5 лет назад в Симферополе арестовали кинорежиссера и писателя Олега Сенцова. Позже по сфабрикованному обвинению его приговорили к 20 годам колонии. Свой срок режиссер отбывает на крайнем севере Российской Федерации в Лабытнанги.

На данный момент, по данным организаторов глобальной акции #SaveOlegSentsov, по меньшей мере 98 украинских политзаключенных содержатся в Российской Федерации и оккупированном Крыму, около 120 военнопленных и гражданских заложников в подвалах оккупированного Донбасса и 24 украинские военнопленные моряки – в СИЗО "Лефортово."