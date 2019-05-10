Враг за сутки 14 раз обстрелял позиции ВСУ, ранен один украинский воин, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по даннім штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Пищевик;

- дважды из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Опытное;

- трижды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;

- дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи села Богдановка;

- из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Чермалык;

- из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая;

- из стрелкового оружия - возле н.п. Старогнатовка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза:

- из вооружения боевых машин пехоты - вблизи села Новозвановка;

- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле города Светлодарск.

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"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сказано в сообщении.

По данным разведки Объединенных сил, 9 мая один оккупант был ранен.

Также сообщается, что с начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



