В АМКУ сообщили, что Ахметов не контролирует рынок электроснабжения

Как информирует Цензор.НЕТ, такое разъяснение дал Антимонопольный комитет на запрос Радио "Свобода".

Как пояснили в АМКУ, рынки распределения электроэнергии являются естественной монополией. При этом "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго", согласно заявлению, осуществляют "исключительно транспортировки электрической энергии местными (локальными) электросетями в Киевской и Одесской областях соответственно" и не продают электроэнергию потребителям.

"Это (запрет на продажу операторами систем распределения деятельности по поставке электроэнергии. - Ред.) - требования Третьего энергопакета, которые были реализованы в Законе Украины "О рынке электрической энергии" и подзаконных актах ... Итак, утверждение о том, что приобретение обществом с ограниченной ответственностью "ДТЭК Нафтогаз" акций частного акционерного общества "Киевоблэнерго" и акционерного общества "Одессаоблэнерго" позволит превысить долю в 35% на рынке поставок электроэнергии, является ошибочным ", - утверждают в АМКУ.

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В то же время в комитете отметили, что при принятии решения о предоставлении разрешения на покупку было учтено, что покупатель - "вертикально интегрированная группа компаний "ДТЭК", которая осуществляет деятельность на смежных рынках электрической энергии". Поэтому разрешение сопровождалось дополнительными обязательствами для покупателя "с целью снижения потенциально негативного влияния концентрации на конкуренцию на рынках электрической энергии".

25 апреля проект журналистских расследований "Наші гроші" сообщил, что Антимонопольный комитет разрешил компании "ДТЭК Нефтегаз", которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову, купить акции "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".

Газодобывающая компания "ДТЭК Нефтегаз" входит в энергетический холдинг "ДТЭК", который является частью финансово-промышленной группы СКМ, принадлежащей Ринату Ахметову.