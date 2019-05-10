В руках России до сих пор находится 5,2% территории Эстонии, - глава МВД Хельме предъявил территориальные претензии к РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом он заявил в четверг, 9 мая, на пресс-конференции по итогам заседания правительства, когда журналисты напомнили ему о том, что запланировавшая поездку в Эстонию Марин Ле Пен считает, что Крым был присоединен к России добровольно.

По словам Хельме, следует говорить не только о Крыме, но и ситуации в Восточной Украине, Абхазии и Южной Осетии.

"Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос", - подчеркнул Март Хельме.

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В то же время он признал, что как Япония терпеливо ждет, когда ей удастся вернуть себе Курилы, так и Эстония готова ждать, когда же вопрос территорий будет решен в плоскости международного права.

"Воевать с Россией мы не собираемся", - добавил Хельме.

По его словам, EKRE далеко не по всем вопросам согласна с Ле Пен.